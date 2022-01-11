المرأة وغواية الحكاية حول موقد الحرية - جاكلين سلام

2022/01/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام المرأة تكتب لأنها تريد أن تكتب وتستمتع بالتعبير عما يجول في رأسها.



ولكن الشهرة قد تكون سريعة وعاصفة ما أن تكتب في الجنس حتى وإن كان ينقصه الأدب والنضج، بعد أن كانت أغلب كتاباتها تأوهات شبقية وافتراضات طهرانية.



المرأة تكتب لأنها تريد أن تقول شيئاً لم يقله غيرها.



ولن أنسى صورة تلك الكندية العجوز التي تجاوزت سن التقاعد وماتزال تذهب إلى دراسة الكتابة الإبداعية في الجامعة كي تكتسب مهارة جديدة و ......





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