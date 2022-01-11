شمبانزي CHIMPANZE - حسن أحراث

2022/01/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث ليست العودة الى الماضي دائما سلبية كما يوهم من لا ماضي له، وأقصد الماضي المُشرق والمُشرف.



بالفعل، الغرق في الماضي يقتل، خاصة إذا كان ذلك بهدف التباهي أو تصفية الحسابات أو تبرير النكوص.



لكن استحضار الماضي بنجاحاته وإخفاقاته كحافز ودرس، تمرين مطلوب لمعانقة المستقبل بقوة وحرارة وأمل وتفاؤل.



فالحديث مثلا عن الشهداء وتضحياتهم لا يمكن إلا أن يشحذ همم المناضلين ويُصلب إرادتهم.



أولا لصيانة إرثهم، وثانيا ل ......





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