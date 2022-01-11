2022/01/11 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرض رتل خاص بالتحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، إلى استهداف بواسطة رمانة في محافظة السماوة.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “رتلاً خاص بالدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي تعرض للاستهداف اثناء مروره ضمن حدود محافظة السماوة”.وأضاف المصدر، أن “الاستهداف تم بواسطة رمانة يدوية متروكة على جانب الطريق”.

ظهرت المقالة بواسطة رمانة..



استهداف جديد لرتل خاص بالدعم اللوجستي في السماوة أولاً على ايرث نيوز.

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