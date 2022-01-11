سياسيون: الحلبوسي خالف الدستور ومشروع التطبيع قائم بدعم خليجي

2022/01/11 | 08:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية ان محمد الحلبوسي قد خالف الدستور بقبوله الصعود الى منصة البرلمان رغم رفع الجلسة من قبل رئيس السن، لافتة الى ان وصول الحلبوسي الى هذا المنصب بدعم خليجي جاء تمهيدا لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال النائب المستقل باسم خشان لـ/المعلومة/، إن “الإجراءات التي أعقبت نقل رئيس السن للبرلمان محمود […]

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