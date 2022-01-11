شاهد ما فعلته عشرات طيور النعام الهاربة في شوارع مدينة صينية

2022/01/11 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هربت 80 نعامة في الصين لتأخذ استراحة من أجل الحرية بعد أن فشل مزارع في تأمين البوابة بشكل جيد، وجابت طيور النعام شوارع مدينة تشونغ في جنوب البلاد، ولحسن الحظ تمكن المزارع في نهاية المطاف من استعادة معظم طيور النعام بمساعدة عناصر الشرطة.

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