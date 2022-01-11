2022/01/11 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتجه تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، لاستبعاد نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان من حساباته لمباراتي السامبا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.ويصطدم السامبا بالإكوادور يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم باراجوي يوم 2 فبراير/شباط المقبل، في مباراتين مؤجلتين من مارس/آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا.وأشارت شبكة “جلوبو سبورت” البرازيلية، إلى أن تيتي […]

ظهرت المقالة بسبب ريال مدريد..



مدرب البرازيل يستبعد نيمار من المنتخب أولاً على ايرث نيوز.

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