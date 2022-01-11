2022/01/11 | 08:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية مساء الاثنين (10 كانون الثاني 2022) في قضاء جمجمال من محافظة السليمانية.وجاء في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:29:04 مساء أمس بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (4،5) درجة حيث تبعد (14) كم شمال …

ظهرت المقالة بالتفاصيل..



هزتان أرضيتان تضربان شمال شرق جمجمال في السليمانية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. هزتان أرضيتان تضربان شمال شرق جمجمال في السليمانية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. هزتان أرضيتان تضربان شمال شرق جمجمال في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).