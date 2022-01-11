2022/01/11 | 08:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تستكمل مباريات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم الثلاثاء باقامة خمس مباريات.وقال الناطق باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “مباريات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم تستكمل اليوم باقامة خمس مباريات في بغداد والمحافظات”.وأوضح أن “الديوانية سيواجه أمانة بغداد على ملعب الادارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرزها الكلاسيكو.. خمس مواجهات في دوري الكرة الممتاز اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرزها الكلاسيكو.. خمس مواجهات في دوري الكرة الممتاز اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).