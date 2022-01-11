القبض على 3 متهمين بالقتل جنوب بغداد - عاجل

2022/01/11 | 08:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على ثلاثة متهمين بالقتل العمد في قضاء المدائن جنوب شرق بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "قوة امنية من مكافحة أجرام المدائن، تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة ٤٠٦ قتل عمد خلال عملية امنية نفذتها ضمن قضاء المدائن".

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