صحة الكرخ تعلن تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون

2022/01/11 | 08:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، تسجيل إصابتين بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.وقال مدير عام صحة الكرخ سعد كامل اللامي في تصريح متلفز تابعه “النور نيوز”، ان “متحور أوميكرون دخل العراق خلال الايام الماضية، وسجلت إصابات شمال العراق”، لافتا الى ان “العاصمة بغداد سجلت حالتين بالمتحور الجديد”.وسجل العراق، أمس الاثنين، …

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