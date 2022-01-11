النجف تستفيق على ’فاجعة’.. شاب يفتح النار على عائلته ويقتل 5 منهم

2022/01/11 | 08:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هاجم مسلح، منزل والده المتزوج بأكثر من امرأة، وقام بقتل وإصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بضمنهم والده.

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وافاد مصدر امني لـ"ناس"، (11 كانون الثاني 2022)، بأن "شخصاً هاجم منزل والده المتزوج من امرأة ثانية، وقام بفتح النار صوب والده وعائلته، ما أدى إلى مقتل والده، وزوجة والده وشقيقته وشقيقه البالغ من العمر 15 عاماً، وإصابة شقيقته الأخرى، أيضاً".

وأضاف المصدر، أن "الشاب المسلح البالغ من العمر 19 عاماً، هاجم المنزل باستخدام السلاح، الأمر الذي أدى إلى إخبار الشرطة من قبل المواطنين لتصل إلى مكان الحادث وقامت بملاحقته إلا أنه قاوم الشرطة لتتم محاصرته وإلقاء القبض عليه".

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