النزاهـة تكشـف عن الأمـوال المحكـوم بـردها عـن قضـايا الكسب غير المشروع

2022/01/11 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021؛ استناداً لقانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت، في حديثها عن تفاصيل الموضوع، إلى أنَّ مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة […]

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