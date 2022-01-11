2022/01/11 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي في العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “رتلاً تابعاً للدعم اللوجستي الاميركي تعرض في محافظة بغداد بمنطقة اليوسفية قرب مقتربات العدوانية إلى هجومين”.وأضاف المصدر، أن “الهجوم الاول كان في تمام الساعة 7.30 صباحاً قرب منطقة هور رجب والعملية […]

ظهرت المقالة بغداد..



هجومان على رتل تابع للتحالف وجهة مجهولة تتبنى العمليتين أولاً على ايرث نيوز.

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