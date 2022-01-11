زلزال بقوة 6.6 درجة شرق المتوسط يُشعر به من لبنان إلى مصر

2022/01/11 | 09:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال معهد الزلازل الأمريكي، إن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شرق البحر المتوسط إلى الغرب من جزيرة قبرص، شعر به سكان في مناطق تمتد من تركيا إلى مصر مرورا بلبنان والأردن.

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