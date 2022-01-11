بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي

2022/01/11 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، عن 65 عاماً فجر الثلاثاء في مستشفى ببلده إيطاليا حيث كان يتعالج، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

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