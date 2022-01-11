النزاهة تكشف عن الأموال المحكوم بردها الخاصة بقضايا الكسب غير المشروع خلال 2021

2022/01/11 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021.وذكرت الدائرة القانونيَّة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين الذي بلغت قيمته (26,215,000) مليون […]

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