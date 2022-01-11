خبير امني: اميركا تسيطر على شرق الفرات السوري لارسال الإرهابيين الى العراق

2022/01/11 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الأمني، امير عبد المنعم، الثلاثاء، ان اميركا تفرض السيطرة على منطقة شرق الفرات السوري وصولا للحدود العراقية، لافتا الى ان السيطرة الأميركية تهدف الى تنظيم حركة الإرهابيين وادخالهم للعراق من اجل زعزعة الامن.وقال عبد المنعم في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الارتال العسكرية الأميركية تدخل بين الحين والأخر من […]

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