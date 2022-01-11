2022/01/11 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي ستكون له كلمته بعد ان تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بخصوص شرعية الجلسة الأولى للبرلمان، لافتا الى ان هناك تحركات سياسية من اجل حلحلة الازمة الراهنة.وقال الحمامي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخطوة المقبلة للاطار التنسيقي ستكون بعد اعلان المحكمة الاتحادية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي: تحركات سياسية لحلحلة الازمة والاطار لديه كلمته عقب قرار الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي: تحركات سياسية لحلحلة الازمة والاطار لديه كلمته عقب قرار الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).