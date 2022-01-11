2022/01/11 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر السعوديون عادة بفرح شديد عند سقوط الأمطار في البلاد، وكان ذلك واضحًا في مقطع فيديو رصده المصور الفوتوغرافي، فهد الشنبري، بعدسة كاميرته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يوثق فرحة سعوديين بهطول الأمطار وحبات البرد بأسلوب خاص) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يوثق فرحة سعوديين بهطول الأمطار وحبات البرد بأسلوب خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).