2022/01/11 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مرسوماً جمهورياً بإحالة أعضاء مجلس النواب بدورته الرابعة على التقاعد.وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، فإن رئيس الجمهورية اصدر مرسوماً جمهورياً بإحالة أعضاء مجلس النواب بدورته الرابعة على التقاعد، مطالباً وزارة المالية بتنفيذه.وصوت مجلس النواب، الاحد الماضي من الاسبوع الجاري، على تكليف محمد الحلبوسي بمنصب […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



إحالة اعضاء مجلس النواب للدورة الرابعة على التقاعد أولاً على ايرث نيوز.

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