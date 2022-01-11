النهرين الاسلامي يقرر شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة

2022/01/11 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي)، عن اصدار ضوابط شمول عمال النظافة بالتمويلات الشخصية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي.

وقالت مديرة قسم الدراسات في المصرف لمى عبدالعزيز مصطفى في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان" الضوابط تتضمن شمول موظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة /2019 الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا، ويستثنى منهم من حصل على قروض ميسرة من أحد المصارف"، مبينة ان "من بين الشروط الأخرى أن يكون العامل لديه خدمة لاتقل عن (2) سنة في احدى دوائر البلدية ومستمر بالخدمة".

واضافت ان "على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن واحد أو أكثر من دوائر الدولة على أن يعادل انصاف صافي راتبه ضعف القسط الشهري، وان تتناسب مدة السداد مع سن الإحالة على التقاعد لطالب التمويل وكفلائهم".

ووجه البنك المركزي العراقي في 30 تشرين الاول المصارف المجازة بمنح قروض ميسرة لموظفي العقود (عمال النظافة) المشمولين بالقرار (315) لسنة 2019، ضمن التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية الميسرة لموظفي الدولة.

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