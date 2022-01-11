نائبة سابقة تستبعد الذهاب نحو الصدام السياسي : التراضي وارد جداً

2022/01/11 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استبعدت النائبة السابقة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الثلاثاء، حدوث تصادم بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة او الكتلة الأكبر وكذلك جلسة البرلمان الأولى، لافتة الى ان الشعب لاينظر الى طبيعة الوضع السياسي بقدر مايبحث عن حكومة تلبي طموحاته ورغباته.وقالت جودت لـ /ألمعلومة/، ان “الوضع السياسي وعلى الرغم مما حصل في […]

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