النزاهة: الحكم برد أكثر من 40 مليار دينار خلال 2021 عن قضايا الكسب غير المشروع

2022/01/11 | 09:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم الثلاثاء، عن مجمل الأموال المحكوم بردها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021؛ استنادا لقانونها رقم (30 لسنة 2011) المعدل.وقالت الدائرة القانونية في الهيئة، في بيان تلقتى “النور نيوز” إن “مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائية تضمنت رد الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة …

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