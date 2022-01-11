2022/01/11 | 09:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت رئاسة الجمهورية، مرسوماً جمهورياً بإحالة أعضاء مجلس النواب بدورته الرابعة إلى التقاعد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشرت جريدة الوقائع العراقية نص المرسوم المتضمن أسماء أعضاء الدورة الرابعة اطلع عليه "ناس"، (11 كانون الثاني 2022).

اضغط هنا للاطلاع على التفاصيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسوم جمهوري بإحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد (وثائق)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرسوم جمهوري بإحالة أعضاء مجلس النواب السابق إلى التقاعد (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).