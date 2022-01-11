صراع الميتافيرس.. منافسة شرسة لاستقطاب مهندسي آبل ومايكروسوفت

2022/01/11 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سباق افتراضي لعالم الميتافيرس، اشتعل سباق التنافس على المبرمجين بين عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة.

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