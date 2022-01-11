موسكو: تطوير أقمار جديدة لمنظومات تحديد المواقع

2022/01/11 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الروسية أنها تعمل على تطوير دفعات جديدة من الأقمار المخصصة لأنظمة تحديد المواقع.وقال بيان صادر عن المؤسسة “تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لروس كوسموس حاليا على تطوير دفعة جديدة من الأقمار الصناعية، يجري العمل على تطوير 8 أقمار من فئة Glonass-K و4 أقمار Glonass-K2 المعدلة..الأقمار الجديدة […]

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