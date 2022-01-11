البياتي: حل الازمة السياسية مرهون بتوحد البيت الشيعي

2022/01/11 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، ان حل الازمة السياسية الراهنة مرهون بتوحد البيت الشيعي وحل الخلافات، لافتا الى ان تمرير جلسة البرلمان بعدم وجود الاطار التنسيقي سيعمق الخلاف السياسي وسيقود البلد الى ما لايحمد عقباه.وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الامارات نجحت في توحيد البيت السني والوقوف الى جانب الكتلة […]

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