مذيع شبكة Fox يربط الفياغرا بعلاج كورونا:

2022/01/11 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع CNN، جيم أكوستا، ومحلل CNN الطبي، الدكتور جوناثان راينر، يناقشان تغطية مذيع شبكة Fox، تاكر كارلسون، لعلاج غير مثبت لفيروس كورونا مع انتشار متغير أوميكرون.

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