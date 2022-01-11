2022/01/11 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1,806 دولار للأونصة.وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته […]

ظهرت المقالة عالمياً..



ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب أولاً على ايرث نيوز.

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