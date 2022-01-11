إحالة أعضاء البرلمان السابق على التقاعد

2022/01/11 | 09:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت جريدة ‏الوقائع العراقية، الثلاثاء، المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة ‏البرلمانية الرابعة على التقاعد.وذكر بيان لوزارة العدل، اطلع عليه “النور نيوز” أن “العدد الجديد بالرقم (4663) يتضمن صدور مرسوم جمهوري رقم (65) لسنة 2021 بإحالة أعضاء مجلس النواب للدورة البرلمانية الرابعة الى التقاعد”.وأضاف البيان، أن “العدد تضمن أيضاً صدور مرسوم …

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