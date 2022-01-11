نيويورك تايمز: بن نايف عُذّب في السجون السعودية وعُلِّق من كاحليه بالسقف

2022/01/11 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد بن نايف ممنوع من مشاهدة التلفاز أو استخدام أي أجهزة إلكترونية، ولا يتلقى سوى زيارات محدودة جداً من أسرته.

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