2022/01/11 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معدة لاستهداف ارتال امنية..تفكيك عبوة ناسفة في بابل

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