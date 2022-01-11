رسالة امتعاض إيرانية إلى بارزاني: خالفتم وعودكم

2022/01/11 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود امتعاض إيراني جراء تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني بدخوله جلسة البرلمان التي عقدت مؤخرا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رسالة إيرانية وصلت لمكتب مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وفيها عتب شديد، بسبب دخول الحزب الديمقراطي ونوابه الجلسة الأخيرة ووقوفهم مع طرف شيعي ضد آخر".

وأضاف أن "إيران كانت تلقت وعدا من بارزاني بعدم وقوفه مع طرف شيعي، وأنه مع توحيد القوى الشيعية، ولكن ماجرى مؤخرا أثبت عكس ذلك، وهو ما أغضب طهران".

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