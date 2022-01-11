جلسة البرلمان تشق وحدة البيت الكردي وتعرقل الاتفاق على الرئيس

2022/01/11 | 10:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقر القيادي في الكادر المتقدم لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، بوجود اختلاف بين حزبه والديمقراطي الكردستاني، عازيا ذل الى جلسة البرلمان الأولى وما رافقتها من إجراءات.وقال خوشناو في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ذهاب الديمقراطي الكردستاني إلى جلسة التصويت على الرئيس ونائبيه وهو خارج ورقة العمل الكردستانية […]

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