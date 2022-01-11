وفد فني عراقي يتفقد سدود تركيا

2022/01/11 | 10:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… يزور وفد فني من وزارة الموارد المائيَّة منتصف الشهر الحالي، مدينة إسطنبول التركية، للاطلاع على الخزين المائي المتاح بالسدود والخزانات التركية وخطط تشغيلها الحالية والصيفية المقبلة، بما يمكن العراق من إعداد خططه الخاصة بنهري دجلة والفرات.وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار عون ذياب عبد الله في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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