20 مليونا تحت حصار كورونا.. إغلاق ثالث مدينة صينية

2022/01/11 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات مدينة صينية ثالثة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد السكان المحاصرين في منازلهم بأنحاء البلاد إلى قرابة العشرين مليون شخص.

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