2022/01/11 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة القبض على 62 متسللاً عبر الحدود يحملون الجنسية السورية أولاً على ايرث نيوز.

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