العمل تطلق برامجها التدريبية للعام الحالي

2022/01/11 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن اطلاق برامجها التدريبيَّة الأولى للعام الحالي بالتنسيق مع محافظة بغداد.وقال معاون مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، مضر مهند ممدوح في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “وبالتنسيق مع دائرة العمل والتدريب المهني في محافظة بغداد أطلقت الوزارة دورتها التدريبية الأولى للربع الأول من العام الحالي […]

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