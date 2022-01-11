2022/01/11 | 10:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني في النجف الاشرف، الثلاثاء، بمقتل أفراد اسرة بأكملها وسط المحافظة على يد احد ابنائهم.وبين المصدر ان “شاباً يتعاطى المخدرات أقدم على قتل أفراد عائلته جميعا والبالغ عددهم 5 أشخاص باستخدام الرصاص الحي”.وأضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، فيما تحاول …

ظهرت المقالة شاب يقتل عائلته بالكامل في النجف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يقتل عائلته بالكامل في النجف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يقتل عائلته بالكامل في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).