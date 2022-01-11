2022/01/11 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد يومين من الخسائر مع عودة بعض الرغبة في المخاطرة ومع استمرار بعض منتجي النفط في الكفاح من أجل زيادة الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 81.31 دولار للبرميل بعد أن هبطت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا ، أو 0.73٪ ، إلى 78.80 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 0.8٪ يوم الاثنين.

وكان انخفاض أسعار النفط خلال الدورتين السابقتين مدفوعاً بالمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس COVID-19 في جميع أنحاء العالم مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود.

لكن المحللين أشاروا إلى أن نقص المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+، لا يواكب الطلب ويدعم الأسعار.

وأشار محللون إلى أن إضافات إمدادات أوبك تقل عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك + ، حيث أن بعض الدول ، بما في ذلك نيجيريا ، لا تنتج الكميات المتفق عليها.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط فوق الـ81 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط فوق الـ81 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).