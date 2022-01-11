القوات الامنية تفكك عبوة معدة لاستهداف احدى الارتال العسكرية بابل

2022/01/11 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فككت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، عبوة معدة لاستهداف إحدى الارتال العسكرية في بابل.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر ( 6 ) في منطقة النيل التابعة الى محافظة بابل […]

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