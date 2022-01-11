خبراء وجنرالات سابقون يحذرون من تصاعد التطرف اليمني داخل الجيش الامريكي

2022/01/11 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر خبراء وسياسيون وجنرالات سابقون، من تصاعد التطرف اليميني في الجيش الامريكي مبينين ان الاجراءات الوقائية التي يقوم بها البنتاغون ربما ليست كافية مما يضاعف احتمالات التهديد الذي يمكن ان يشكله التطرف على الديمقراطية.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” التطرف اليميني في الجيش الامريكي سيجعل الانتخابات […]

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