تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال امنية في بابل

2022/01/11 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف ارتال امنية في محافظ بابل.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهود الميدانية، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع قرب جسر (6) في منطقة النيل التابعة الى محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شـرطة بابـل".

واضافت أن "العبوة كانت معدة لاستهداف إحدى الارتال التابعة للقوات الأمنية العراقية".

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