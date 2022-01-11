2022/01/11 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعتمدت مديريَّة التنفيذ في وزارة العدل لأول مرة نظاماً إلكترونياً مصرفياً (IBAN) لتسديد المستحقات الماليَّة للمطلقات والدائنين من الموظفين المدانين خصوصا في الوزارات الأمنية.وقال مدير عام المديرية القاضي بشار أحمد محمد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “العمل بالنظام الإلكتروني يأتي للتخفيف من الإجراءات الروتينية واختصار الوقت في تسديد المستحقات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن تسديد مستحقات المطلقات والموظفين الدائنين إلكترونياً لأول مرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن تسديد مستحقات المطلقات والموظفين الدائنين إلكترونياً لأول مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).