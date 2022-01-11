الديمقراطي يرد على ابو علي العسكري: التهديد سلاح الضعفاء

2022/01/11 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، التهديدات باستخدام السلاح التي يطلقها البعض، هي سلاح الضعفاء وليس الأقوياء.

وقال القيادي في الديمقراطي شيرزاد قاسم لـ (بغداد اليوم)، ردا على تغريدات ابو علي العسكري وقيادات الإطار، ان "التهديد هو سلاح الضعفاء وليس الأقوياء، وان ما جرى في جلسة مجلس النواب، هو سياق دستوري وان التحالفات تعبر عن حرية الأحزاب ورغبتها بالانضمام لاي جهة".

وأضاف، ان "ما جرى هو نتاج الانتخابات وعلى الآخرين تقبل ما جرى فيها"، مشيرا الى ان "تغريدات ابو علي العسكري وشخصيات الإطار لا تتناسب مع اسلوب الديمقراطية والدستور وتطلعات من خرج لصناديق الاقتراع لإحداث التغيير في المنظومة السياسية".

وأوضح: "وقفنا بمسافة واحدة بين الإطار والتيار لكنهم لم يتفقوا فما ذنبنا نحن وهنا اتجهنا للتحالف لغرض الاسراع باختيار رئاسة البرلمان والمضي بطريق تشكيل الحكومة".

وكشف عن تدخل حزبه "لتقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار لكن الطرفين لم يستجيبا لنا".

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