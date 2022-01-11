2022/01/11 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على 62 متسللا يحملون الجنسية السورية.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "إستمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها تمكنت القطعات الامنية، من القاء القبض على 62 متسلل يحملون الجنسية السورية".واضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة"، لافتة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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