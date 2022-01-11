القبض على 62 سورياً قرب الحدود العراقية

2022/01/11 | 10:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (11 كانون الثاني 2022)، إنه "إستمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 62 متسللاً يحملون الجنسية السورية".

وأضاف البيان "تمت عملية إلقاء القبض عليهم بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

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