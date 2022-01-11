2022/01/11 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تحديد المواعيد الخاصة بامتحانات نصف السنة للدارسين الأميين للدفعة العاشرة في عموم محافظات البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للجهاز التنفيذي لمحو الأمية مؤيد العبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تحديد امتحانات نصف السنة الدراسية 2021 ــ 2022 للدارسين الأميين في مراكز محو الأمية للدفعة العاشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة للأميين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة للأميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).