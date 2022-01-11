بادية المثنى تسجل انتعاشا نباتيا وانحسارا رمليا

2022/01/11 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مدير عام بيئة المثنى يوسف سوادي جبار، الثلاثاء، عن تسجيل بدية السماوة في المحافظة انتعاشا في واقع التنوع الأحيائي والنباتي وانحساراً كبيراً بالكثبان الرملية.وقال جبار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “واقع التنوع الأحيائي في البادية يشهد انتعاشاً مبهراً في التنوع الأحيائي النباتي، وانحساراً كبيراً بالكثبان الرملية، بسبب تحسن الظروف المناخية، من […]

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