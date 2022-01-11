الصحة العراقية متخوفة من “الموجة الرابعة”: عليكم باللقاح والكمامة

2022/01/11 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، وجود تخوف كبير من اجتياح الموجة الرابعة للعراق خلال الأيام القليلة القادمة.وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “هناك تخوفا كبيراً من اجتياح الموجة الرابعة للعراق خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصاً بعد زيادة عدد حالات الإصابة المسجلة خلال اليومين […]

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